‏إعلام عبري: إسرائيل أبلغت إيران قبل تنفيذ الهجوم الانتقامي

وكالات

قال موقع "واللا" العبرية، إن إسرائيل حذرت إيران قبل الهجوم وطالبتها بعدم الرد عليه.

وكشف مصدر، أن روسيا أعلمت إيران بوجود تحركات عسكرية أمريكية وإسرائيلية.

‏وأكد المصدر في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية"، أن موسكو قدمت معلومات من باب التعاون مع إيران والحد من التصعيد، مؤكدا أن روسيا قدمت معلومات استخباراتية لإيران قبل بدء الهجوم الإسرائيلي بساعات.

وقال المقر المركزي للدفاعات الجوية الإيرانية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم مواقع عسكرية بمحافظات طهران وخوزستان وإيلام، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن أضرار محدودة في بعض المواقع.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه أكمل الهجوم على أهداف عسكرية في إيران، مشيرا إلى أن جميع طائراته المقاتلة التي نفذت الهجوم عادت إلى قواعدها بسلام.

أوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن تنفيذ الهجوم تم بتوجيه من المستوى السياسي ردا على هجمات النظام الإيراني ضد إسرائيل ومواطنيها، مؤكدا أن الهجوم على إيران حقق جميع أهدافه.

ولفت جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أنه قام بشن هجمات على أهداف عسكرية محددة بنجاح، مشددا على أنه سيرد إذا ما قامت إيران بتصعيد جديد.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن الهجوم الإسرائيلي على إيران انتهى بعد ضرب نحو 20 موقعا.

وأعلنت هيئة البث العبرية، انتهاء الهجوم الانتقامي الإسرائيلي على إيران.

وأوضح موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن إسرائيل شنت ثلاث موجات من الضربات على إيران.

وأوضح المسؤولون أن الموجتين الثانية والثالثة من الهجوم الإسرائيلي ركزتا على قواعد الصواريخ والمسيّرات ومواقع الإنتاج.

وقال التلفزيون الإيراني الرسمي، إن الدفاع الجوي تصدى لمحاولة جيش الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة عدة أماكن في العاصمة طهران وأنحاء البلاد.

فيما أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، أن الضربة الإسرائيلية حققت أهدافها، مشيرا إلى أن إيران أخفقت في التصدي للهجمة الإسرائيلية.

‌‏وأكد المسؤول الإسرائيلي، أن ادعاء إيران بأن الانفجارات كانت بسبب دفاعاتها الجوية "كاذب".

من جانبها، قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية نقلا عن مصادر مطلعة، إن إيران مستعدة للرد على اعتداءات إسرائيل، مؤكدين أن طهران تحتفظ بحقها للرد على أي اعتداء.

وشددت المصادر على أن إسرائيل ستتلقى الرد دون شك على أي إجراء بشكل متناسب.

في غضون ذلك، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن مصدر مطلع، إنه من المتوقع استمرار الضربات الإسرائيلية على إيران لعدة ساعات.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عمليات اعتراض جوية تنفذها منظومات الدفاع الجوي الإيراني للقذائف الإسرائيلية.

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية نقلا عن مركز الدفاع الجوي بطهران، إن الأصوات التي سمعت بمحيط العاصمة مرتبطة برده في 3 أماكن عند أطراف طهران.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن الهجوم على إيران يتم على موجات ويستهدف منشآت عسكرية ومصانع إنتاج الصواريخ الباليستية.

وفي المقابل، قالت وسائل إعلام إيرانية، إن إسرائيل لم تستهدف مراكز عسكرية للحرس الثوري غرب وجنوب غرب العاصمة طهران خلال غاراتها الجوية.

وقالت القناة 13 العبرية نقلا عن مصادر عسكرية، إن مئات الطائرات المقاتلة تشارك في الهجوم على إيران.

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، إلى أن الهجوم تنفذه طائرات حربية هجومية ودفاعية وطائرات تزويد بالوقود ويتم على موجات.

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن إسرائيل أغلقت مجالها الجوي حتى الساعة 8:30 صباحا.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مصدر إسرائيلي، إن ادعاءات إيران بأن الانفجارات ناتجة عن اعتراضات الدفاع الجوي كاذبة.

وأكدت صحيفة إيران وفق ما نقلته عن مصدر مطلع، أن الدفاع الجوي الإيراني أدى مهامه بنجاح.

وأشارت وكالة "تسنيم" نقلا عن مصادر مطلعة، إلى أن دوي الانفجارات ناتج عن اشتباك الدفاعات الجوية للجيش الإيراني بـ3 مواقع حول طهران.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله، إن الهجوم على إيران في مراحله الأولى، مضيفة أنه جرى إبلاغ واشنطن قبل البدء بتنفيذه.

وأضافت أن الطاقم الوزاري المصغر صدّق هاتفيا على الخطة، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت أعطيا الأمر ببدء تنفيذ الهجوم.

كانت عدة انفجارات هزت العاصمة الإيرانية طهران، وقالت مواقع إيرانية إن 5 انفجارات على الأقل هزت طهران ومدينة الكرج المجاورة.

وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت محطة طاقة ومقرات للحرس الثوري، ولم يتم استهداف أي محطة طاقة نووية حتى الآن.