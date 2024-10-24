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البنتاجون: الموافقة على صفقة بيع محتملة لصواريخ تاو للسعودية

10:35 م الخميس 24 أكتوبر 2024

وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"

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وكالات

وافقت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" على صفقة بيع محتملة لصواريخ "تاو" إلى السعودية.

وأعلنت وكالة الأمن والتعاون الدفاعي الأمريكية، إقرار حزمة مبيعات عسكرية أخرى للسعودية بقيمة 500 مليون دولار، وتم إخطار الكونجرس بذلك.

وأوضحت الوكالة في بيان، أن الصفقة ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الحزمة ستعزز قدرة السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية.

وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون البنتاجون صواريخ تاو السعودية الكونجرس الولايات المتحدة
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