سي إن إن: استئناف مفاوضات صفقة غزة في الدوحة الأحد

القاهرة - مصراوي

قال مصدر مطلع على لشبكة CNN إنه من المتوقع عقد اجتماع في نهاية هذا الأسبوع في قطر لاستئناف المحادثات بشأن اتفاق محتمل للأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وقال المصدر ، إنه من المتوقع أن يستضيف رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الاجتماع يوم الأحد، مع مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز ومدير الموساد ديفيد بارنيا.

ومن المتوقع أن يناقش المسؤولون آفاق اقتراح جديد، على غرار معايير ما تمت مناقشته خلال الصيف قبل انهيار المحادثات.

وقال المصدر، إنه لا يزال من غير الواضح من يتحدث باسم حماس في غزة، لكن نقطة الاتصال الرئيسية للجماعة خارج غزة للمفاوضات هي خليل الحية. وقال المصدر إنه منذ اغتيال زعيم حماس يحيى السنوار، يبدو أن الذراع السياسية للمنظمة لها نفوذ أكبر.

وقال آل ثاني يوم الخميس إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "هناك وفد تفاوضي من الولايات المتحدة سيزور الدوحة للقاء المفاوضين من إسرائيل وسنناقش سبل تحقيق انفراجة في هذه المفاوضات".