بلينكن: نرفض بالكامل "خطة الجنرالات" الإسرائيلية بشمال غزة

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تركز بصورة حثيثة على إعادة الأسرى وإنهاء الحرب وتخفيف معاناة الأطفال والنساء في غزة.

وزعم بلينكن أن هناك فرصة للحل لأن العائق، كما يدّعي، كان رئيس حركة حماس الراحل الشهيد يحيى السنوار الذي لم يعد موجودا الآن، مشددا على ضرورة أن تكون لدينا خطة لليوم التالي تسمح لإسرائيل بالانسحاب من غزة وبعدم عودة حماس.

وأشار بلينكن إلى أنه يتوقع عقد مفاوضات خلال الأيام المقبلة وسيتقرر مدى جدية حماس في المشاركة.

وأكد بلينكن رفض واشنطن أي عمل يخلق الحصار ويجوع الناس ويفصل أجزاء من قطاع غزة عن بعضها البعض، موضحا "نرفض بالكامل خطة الجنرالات في شمال قطاع غزة".

وكشف وزير الخارجية الأمريكي، أن تركيز المفاوضات سينصب على إعادة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، لافتا إلى أن الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة يبحثون في خيارات مختلفة توصلهم إلى نتيجة بشأن المباحثات لوقف إطلاق النار وإعادة الأسرى.

وأضاف بلينكن: "علينا أن نقرر ما إذا كانت حماس مستعدة للانخراط في بحث خيارات مختلفة لوقف إطلاق النار".

وفي سياق منفصل، قال بلينكن إن واشنطن دعم بقوة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها والهجومان الإيرانيان عليها غير مبررين، مؤكدا أن الجيش الأمريكي يمل مع إسرائيل لبحث التصدي لأي هجمات إيرانية أخرى عليها.