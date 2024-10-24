وزير الخارجية الفرنسي: تعهدات دولية بتقديم مليار دولار لدعم لبنان

وكالات

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الخميس، إنه يجب عدم التوقف عن الاستجابة الإنسانية للأوضاع في لبنان وتقديم حل دبلوماسي، مؤكدا ضرورة ضمان تنفيذ القرار 1701 والتزام الدولتين بتطبيقه.

وأشار بارو إلى أنه يجب أن يعلم الإسرائيليون أنه ما من أمن لدولتهم دون تحقيق السلام في فلسطين ولبنان.

وأوضح بارو أن مؤتمر دعم لبنان يتعهد بتقديم مليار دولار بينهم 800 مليون دولار مساعدات إنسانية و200 مليون دولار لدعم الجيش.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت ألمانيا تقديم 96 مليون يورو في مؤتمر دعم لبنان المقام في باريس.

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده سوف تقدم حزمة مساعدات "ضخمة" بقيمة 100 مليون يورو لدعم لبنان.

وفي افتتاحية المؤتمر الدولي من أجل لبنان، اليوم الخميس، قال ماكرون إن باريس تعقد هذا المؤتمر دعما للبنان ولتقديم المساعدة لشعبه.

وأشار ماكرون إلى أن باريس تعمل على حماية سيادة لبنان ومساعدته على مواجهة ما يمر به، مؤكدا على الحاجة لوقف إطلاق النار ومن مصلحة لبنان أن يكون محايدا.

وشدد ماكرون على ضرورة وقف إطلاق النار واتخاذ إجراءات حفظ السلام على طول الخط الأزرق وتوفير الظروف لعودة النازحين، لافتا إلى أنه لا يوجد أي مبرر لاستهداف قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان "اليونيفيل" في جنوب لبنان.

وأشار ماكرون إلى أن فرنسا ستساهم في إعادة انتشار الجيش اللبناني وتسليحه وتدعم الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية، مشددا على أن الجيش اللبناني له دور حاسم في هذه الظروف بضمان الأمن لكل اللبنانيين.