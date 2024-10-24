وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن اعتقال 200 فلسطيني من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، خلال العمليات الجارية، بحسب سكاي نيوز.

وقصف الطيران الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، محيط مستشفى كمال عدوان بمخيم جباليا في غزة.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، في وقت سابق من اليوم، غارات عنيفة على أحياء مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، تزامنًا مع قصف مدفعي مكثف استهدف مناطق مأهولة بالسكان، مما أدى إلى تدمير عدد من المنازل وترويع المدنيين.

ويأتي هذا التصعيد ضمن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، حيث بلغت حصيلة الشهداء حتى الآن 42,718 مواطنًا، وأُصيب 100,282 آخرون، في حصيلة غير نهائية مع وجود آلاف المفقودين تحت الأنقاض.