مصر تدين الهجوم الإرهابي على شركة "توساش" التركية

وكالات

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء، عن إدانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش".

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "تدين جمهورية مصر العربية الهجوم الإرهابي الذي وقع على شركة الصناعات الجوية والفضائية بأنقرة، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، وتؤكد مصر إدانتها الشديدة لأيّة اعمال إرهابية تهدد أمن واستقرار الجمهورية التركية".

وأضافت الخارجية في بيانها: "تعرب مصر عن تضامنها الكامل مع الحكومة والشعب التركي في هذا الظرف الدقيق".

وقدّمت مصر تعازيها وصادق مواساتها للحكومة والشعب التركي الشقيق ولأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين في الهجوم.