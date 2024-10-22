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المونيتور: واشنطن وعدت بمكافأة إسرائيل على عدم استهداف المنشآت النفطية والنووية لإيران

09:17 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

الولايات المتحدة وإسرائيل

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وكالات

قال موقع "المونيتور" الإخباري نقلا عن مصادر أمنية أمريكية وإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إنه تم التوصل لتفاهم بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الرد على إيران.

وأشارت مصادر أمنية، إلى أن واشنطن وعدت بمكافأة إسرائيل على عدم استهداف المنشآت النفطية والنووية لإيران.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن المشاورات الأمنية التي يجريها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع عدد من الوزراء تتعلق بالرد على إيران.

ونقلت القناة 12 العبرية عن مصادر، قولها إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أتم استعداده للهجوم على إيران ويبدو أنه سيكون في غضون أيام.

وكانت وكالة "تسنيم" قالت نقلا عن مصدر عسكري إيراني، أمس الأول الأحد، إن أي استهداف إسرائيلي لمواقع إيران العسكرية سيواجه برد أكبر من توقعات إسرائيل.

وأكد المسؤول العسكري الإيراني، أنه إذا هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي المنشآت النووية، فإن طهران سترد وستعيد تقييم سياساتها النووية.

من جانبها، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي "الكابينت" المنعقد حاليا يناقش خطط الهجوم على إيران والدفاع أمام رد طهران المحتمل.

ونقلت هيئة البث العبرية عن مسؤول، قوله إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لهجوم كبير على إيران ويتأهب لصد أي رد فعل مستقبلي من جانبها.

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