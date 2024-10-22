متحدث الاحتلال: تحطم مروحية تابعة للجيش في جنوب لبنان

وكالات

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تحطم مروحية تابعة للجيش في جنوب لبنان اليوم، مشيرًا إلى إصابة المروحية وبدء التحقيق في الحادث.

كانت إذاعة جيش الاحتلال نقلت عن مصدر بجهاز الأمن الداخلي "شاباك" تأكيده تكثيف إجراءات الحراسة حول كبار الشخصيات بعد استهداف منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

كانت صحيفة يسرائيل هيوم، أفادت أن أكثر من مليون إسرائيلي من الحدود الشمالية وحتى جنوب حيفا دخلوا الملاجئ، بعد دوي صفارات الإنذار من رأس الناقورة إلى مدينة عكا وضواحيها وفي مدينة حيفا وخليجها، وذلك خوفا من تسلل مسيّرات من لبنان.

كما قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في قاعدة رمات دافيد الجوية وبلدات محيطة بمرج ابن عامر.