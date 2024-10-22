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المقاومة الإسلامية تعلن مهاجمة هدفًا حيويًا في غور الأردن المحتل

11:23 ص الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

المقاومة الإسلامية في العراق

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(وكالات)

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الثلاثاء، مهاجمة هدفًا حيويًا في غور الأردن المحتل فجر اليوم باستخدام الطائرات المسيرة.

وقالت المقاومة الإسلامية، في بيانها، إن مقاتليها هاجموا "هدفا حيويا في طبريا بمنطقة الجليل الشرقي في إسرائيل، بواسطة الطيران المسير.

كما توعدت المقاومة الإسلامية باستمرار عملياتها المستهدفة لمعاقل الاحتلال الإسرائيلي بشكل متصاعد.

العراق المقاومة الإسلامية في العراق الأردن
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