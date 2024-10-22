غارات إسرائيلية تستهدف عددا من البلدات في جنوب لبنان

بيروت- (د ب أ)

شنت الطائرات الحربية والمسيرة الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء غارات استهدفت عددا من البلدات في جنوب لبنان.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم غارات على بلدتي يحمر الشقيف، والخيام في جنوب لبنان، واستهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية المنطقة الواقعة بين السكسكية والصرفند في جنوب لبنان.

وتعرضت صباح اليوم بلدتا الخيام وكفركلا الجنوبيتين لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع، كما تعرضت أطراف بلدتي عيتا الشعب والقوزح صباحًا لنيران رشاشات الجيش الإسرائيلي، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية فجر اليوم بلدات عيتا الشعب، ورامية ،والناقورة،وعلما الشعب،وطيرحرفا، والضهيرة والبستان في جنوب لبنان، وقامت القوات الإسرائيلية بعملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة كفركلا في جنوب لبنان.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة في ساعة متأخرة من ليل أمس، على بلدة طاريا غرب بعلبك في البقاع شرق لبنان ، كما شنّ ليل أمس سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، واستهدفت إحداها محيط مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن الغارة الإسرائيلية محيط مستشفى الحريري " أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد أربعة أشخاص من بينهم طفل، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 32، فضلا عن التسبب بأضرار كبيرة في المستشفى".

وبدأت الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ 23 سبتمبر الماضي شنّ غارات عنيفة على العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، وطالت الغارات العاصمة بيروت وجبل لبنان وشماله، ولا تزال الغارات مستمرة حتى اليوم.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في أول الشهر الحالي عملية برية مركزة في جنوب لبنان.