إطلاق القنابل وإطلاق الرصاص.. ماذا يحدث في رام الله؟

وكالات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حي المصايف بمدينة رام الله، وداهمت بلدة سلواد شرقا، وفقا لما ذكرته وفا.

وقالت مصادر محلية وأمنية، أن قوات الاحتلال داهمت حي المصايف في رام الله وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت دون أن يبلغ عن إصابات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شرق رام الله، إذ ذكرت مصادر محلية، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال وآلياته العسكرية، اقتحمت البلدة، وتجولت في عدة أحياء وشوارع، دون أن يبلغ عن اعتقالات.