تحقيق أمريكي في انتهاكات جيش الاحتلال بحق الأسرى من غزة

وكالات

نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن الخارجية الأمريكية تحقق في انتهاكات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين من قطاع غزة.

وأضاف المسؤولون، أن سفارة واشنطن بالقدس سلّمت الإدارة الأمريكية قائمة أسئلة بشأن انتهاكات مزعومة للجيش الإسرائيلي.

من جهته، قال موقع "والا" الإسرائيلي إن التحقيق قد يؤدي إلى وضع الوحدة العسكرية المسؤولة عن الانتهاكات في قائمة سوداء، وسيمنعها من تلقي المساعدات أو المعدات أو التدريب الأمريكي.