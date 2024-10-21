صفقة مصغرة.. رئيس الشاباك يعرض مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في غزة



وكالات

خلال الاجتماع الأمني المصغر لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، عرض رئيس الشاباك مقترحا لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، والوصول إلى صفقة محدودة يمكن أن تصل فيما بعد إلى صفقة دائمة، وفقا لما نشره موقع أكسيوس الأمريكي.

ويتضمن الاقتراح الذي عرضه رئيس الشاباك على المجلس الأمني المصغر، عقد صفقة صغيرة من شأنها أن تؤدي إلى مفاوضات حول صفقة أكبر. وكجزء من الصفقة الصغيرة، سيتم إطلاق سراح العديد من الأسرى مقابل وقف إطلاق النار لبضعة أيام.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن رئيس الشاباك رونان بار عرض الخطة خلال اجتماع مجلس الوزراء الليلة الماضية، كخطوة أولى، وتشمل عقد صفقة صغيرة يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من الأسرى مقابل بضعة أيام من وقف إطلاق النار.