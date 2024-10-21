إعلان

لبنان: استشهاد وإصابة 11 شخصا في غارة إسرائيلية على بلدة الخرايب

04:05 م الإثنين 21 أكتوبر 2024

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بيروت- (أ ش أ)

استشهد 4 مواطنين لبنانيين، وأصيب 7 آخرون، جراء غارة شنها الطيران الإسرائيلي على بلدة الخرايب بقضاء صيدا في محافظة الجَنُوب.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الاثنين، بأن حصيلة الغارة الإسرائيلية على بلدة الخرايب بقضاء صيدا في محافظة الجنوب، بلغت 4 شهداء و7 جرحى على الأقل.

وفي نفس السياق، أشارت الوكالة إلى تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي المسير، على (علو) منخفض في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية منذ صباح اليوم.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على منطقة المزحلق في بلدة يحمر الشقيف مطلقًا أربع صواريخ، بالإضافة إلى غارتين على محيط مدينة الهرمل، وحي المعالي الهرمل.

وفي مرجعيون، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصف بلدتي كفركلا والخيام بالمدفعية، بالإضافة إلى شن غارة على أطراف بلدة معركة بقضاء صور.

هذا المحتوى من

Asha
بيروت إسرائيل الخرايب الطيران الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
القسام تعلن عن مقتل أسيرة إسرائيلية شمالي القطاع

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

طلبان رئيسيان.. ماذا يعني توجيه السيسي بمراجعة الاتفاق مع صندوق النقد؟
قريباً.. برنامج عمرة شامل للمصريين دون الحاجة إلى شركات السياحة
* رئيس لجنة الخطة والموازنة: أتوقع علاوة وزيادة أجور للموظفين قريبا
أسعار وأماكن.. وزير الإسكان يعلن تفاصيل الطرح الجديد لـ"سكن لكل المصريين 5"