لبنان: استشهاد وإصابة 11 شخصا في غارة إسرائيلية على بلدة الخرايب

بيروت- (أ ش أ)

استشهد 4 مواطنين لبنانيين، وأصيب 7 آخرون، جراء غارة شنها الطيران الإسرائيلي على بلدة الخرايب بقضاء صيدا في محافظة الجَنُوب.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الاثنين، بأن حصيلة الغارة الإسرائيلية على بلدة الخرايب بقضاء صيدا في محافظة الجنوب، بلغت 4 شهداء و7 جرحى على الأقل.

وفي نفس السياق، أشارت الوكالة إلى تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي المسير، على (علو) منخفض في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية منذ صباح اليوم.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على منطقة المزحلق في بلدة يحمر الشقيف مطلقًا أربع صواريخ، بالإضافة إلى غارتين على محيط مدينة الهرمل، وحي المعالي الهرمل.

وفي مرجعيون، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصف بلدتي كفركلا والخيام بالمدفعية، بالإضافة إلى شن غارة على أطراف بلدة معركة بقضاء صور.