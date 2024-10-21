أبو الغيط يصل إلى بيروت للقاء المسؤولين اللبنانيين

بيروت- (د ب أ)

وصل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الاثنين إلى بيروت في زيارة يلتقي خلالها عددا من المسؤولين اللبنانيين.

ووصل أبو الغيط إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت على رأس وفد من الجامعة العربية ضم السفير حسام زكي، والوزير المفوض لمى قاسم، والوزير المفوض جمال رشدي.

وسيلتقي أبو الغيط خلال زيارته لبنان، التي تستمر ساعات، رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون.