بسبب إصابة بالرأس.. الرئيس البرازيلي يتخلّف عن قمة "بريكس" في روسيا

برلين - (د ب أ)

أجمعت تقارير إعلامية في البرازيل على أن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لن يسافر إلى قمة مجموعة دول البريكس في روسيا بسبب إصابة تعرض لها.

وذكرت وسائل إعلام مثل بوابة "جي 1" الإخبارية و"سي إن إن برازيل" استنادا إلى خطاب طبي نشره المكتب الرئاسي، أن لولا أصيب بجروح في رأسه أثناء وجوده في المنزل أمس السبت.

وجاء في الخطاب أن الأطباء نصحوا الرئيس البالغ من العمر 78 عامًا بعد الفحص بتجنب الرحلات الجوية الطويلة، لكنهم رأوا مع ذلك أن لولا يمكنه متابعة أنشطته الأخرى، وبحسب التقارير، فإن تقريرا منفصلا ذكر أن لولا سيشارك في القمة عبر تقنية فيديو.

وسيستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باقي قادة دول المجموعة في الفترة بين 22 و24 أكتوبر الجاري في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.

وأعلنت موسكو أن قمة المجموعة التي تضم دول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، والتي توسعت لتشمل إيران والإمارات العربية المتحدة، ستكون حدثًا سياسيًا عالميًا.