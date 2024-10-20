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شبيه "الإيبولا".. رواندا تؤكد عدم انتشار فيروس "ماربورج" في البلاد

07:22 م الأحد 20 أكتوبر 2024

وزير الصحة الرواندي سابين نسانزيمانا

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كمبالا، أوغندا - (أ ب)

قال وزير الصحة الرواندي، اليوم الأحد، إن فيروس ماربورج لا ينتشر في البلاد، مشيرا إلى عدم تسجيل إصابات أو وفيات جديدة خلال الأيام الستة الماضية.

وأوضح وزير الصحة سابين نسانزيمانا للصحفيين في كيجالي عاصمة رواندا قائلا: "ليس لدينا انتشار مجتمعي للفيروس".

وأضاف أن جميع حالات الإصابة الإيجابية جاءت من قائمة المخالطين المعروفين لأشخاص مصابين بالفيروس.

ويُذكر أن تحديد وعزل الأشخاص المعرضين للإصابة بالفيروس أمر أساسي لوقف تفشي الحمى النزفية الفيروسية مثل فيروس ماربورج.

وقد وثقت رواندا 1146 حالة لمخالطين .

وكان نسانزيمانا يتحدث إلى جانب تيدروس أدهانوم جيبيريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الذي أشاد بجهود رواندا لوقف تفشي المرض الشبيه بالإيبولا.

وقال تيدروس "أستطيع أن أرى أن تفشي المرض يتم التعامل معه تحت قيادة قوية، لكننا نتعامل مع أحد أخطر الفيروسات في العالم، لذا فالاستمرار في اليقظة أمر ضروري".

وأعلنت رواندا عن تفشي المرض في 27 سبتمبر، وسجلت حتى الآن 15 حالة وفاة، وأكدت السلطات الصحية شفاء 44 حالة، ولم يتبق سوى ثلاث حالات نشطة، وفقا لإحصاءات رسمية.

وزير الصحة الرواندي رواندا منظمة الصحة العالمية الإيبولا
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