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القسام تعلن استهداف عدد من آليات وجنود الاحتلال شمالي غزة

05:26 م الأحد 20 أكتوبر 2024

كتائب القسام

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(وكالات)

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، استهداف مقاتليها لعدد من آليات وجنود الاحتلال شمالي قطاع غزة.

وقالت القسام، إنه عند عودة مقاتليها من خطوط القتال شمالي شرق مدينة غزة شمالي القطاع، تمكن مقاتليها من التسلل خلف حشد لقوات الاحتلال المتوغلة شرق مخيم جباليا، وتمكنوا من استهداف ناقلتي جند إسرائيليتين بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105".

وأفادت القسام، أن مقاتليها قاموا بإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح.

كما استهدفت القسام جرافة عسكرية من طراز "دي 9" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة الفالوجا غرب معسكر جباليا شمال القطاع.

كتائب القسام جنود الاحتلال غزة طوفان الأقصى حركة حماس
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