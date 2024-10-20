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BBC

بعد الإنذار بالإخلاء.. إسرائيل تستهدف منطقتي في الضاحية الجنوبية ببيروت

06:15 ص الأحد 20 أكتوبر 2024

الطيران الحربي الإسرائيلي

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وكالات

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، قبل قليل، غارتين جويتين على الضاحية الجنوبية لبيروت، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها.

ويأتي ذلك بعد أقل من ساعة على تحذير أصدره الجيش الإسرائيلي لسكان الضاحية، إذ جاء في بيان نشره المتحدث أفيخاي أدرعي:

"إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدا المتواجدين في المباني المحددة في الخارطتيْن والواقعة في حارة حريك وحدث بيروت. أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب".

وأضاف: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء المبنى وتلك المجاورة له فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

الطيران الحربي الإسرائيلي إسرائيل الضاحية الجنوبية بيروت لبنان قصف لبنان
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