ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان لـ2448 قتيلا

وكالات

أعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في مجلس الوزراء اللبناني، ارتفاع عدد القتلى نتيجة الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ بداية النزاع بين إسرائيل وحزب الله إلى 2448، فيما بلغ عدد المصابين 11 ألفا و471 مصابا.

وأضاف التقرير، أن 30 شخصًا قتلوا وأصيب 135 آخرون جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز.

ووفقا للتقرير فإنه تم تسجيل 82 غارة جوية وقصف على مناطق مختلفة من لبنان تركزت معظمها في الجنوب والنبطية ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 10415 اعتداء.

وأشار التقرير إلى أن الأمن العام اللبناني سجل عبور 337 ألفا و972 مواطنا سوريا و138 ألفا و5 لبنانيين إلى سوريا منذ 23 سبتمبر الماضي.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 23 سبتمبر الماضي هجوما على لبنان أطلق عليه اسم "سهام الشمال".

في حين يشن حزب الله في المقابل هجمات صاروخية على قواعد ومواقع إسرائيلية في تصعيد خطير للقصف المتبادل بينهما منذ الثامن من أكتوبر 2023 على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وطلب الجيش الإسرائيلي فجر الأحد، من سكان منطقتين في الضاحية الجنوبية لبيروت إخلاءهما، تحسبا لقصف يعتزم شنه على مبنيين قال إنهما يضمان منشآت لحزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي في رسالة إلى السكان إن المبنيين يقعان في منطقتي حارة حريك والحدث.

وأضاف: "أنتم موجودون قرب منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب".

وتابع الجيش: "من أجل سلامتكم وسلامة أفراد عائلاتكم عليكم إخلاء هذه المباني والمباني المجاورة فورا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر"، مرفقا رسالته هذه بصور للمبنيَين بواسطة الأقمار الاصطناعية.