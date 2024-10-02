أعضاء مجلس الأمن يدعمون جوتيريش في مواجهة انتقادات إسرائيلية

نيويورك - (د ب أ)

أيدت عدة دول، أعضاء في مجلس الأمن الدولي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في أعقاب تعرضه لانتقادات لفظية حادة من جانب إسرائيل.

وأكد سفراء المملكة المتحدة وفرنسا وروسيا وكوريا الجنوبية، بين دول أخرى، دعمهم للأمين العام للأمم المتحدة في اجتماع طارئ لمجلس الأمن، أقوى هيئة في الأمم المتحدة.

وقال السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، إن قرار إسرائيل إعلان جوتيريش شخصا غير مرغوب فيه أظهر "استهتارا واضحا بمنظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأكمله".

وبررت إسرائيل قرارها بأن جوتيريش لم يشجب بشكل واضح الهجوم الصاروخي الإيراني الذي وقع أمس الثلاثاء ضد إسرائيل.

وبالإضافة إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الأمين العام للأمم المتحدة لم يدن بشكل ملائم الهجمات التي شنتها حماس على جنوبي إسرائيل في 7 أكتوبر من العام الماضي، كما لم يبذل أي جهد لإعلان حماس منظمة إرهابية.

ويُذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة قد أدان، عدة مرات علنا، الهجوم الذي شنته حركة حماس.

ويتطلب إعلان حركة ما كمنظمة إرهابية صدور قرار مماثل من مجلس الأمن الدولي، وهو هيئة لا يملك جوتيريش أي سلطة عليها.