جيش الاحتلال: لم يكن هناك أسرى مع السنوار وقت استشهاده
وكالات
عرض المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم السبت، صورا يقول إنها لرئيس حركة حماس يحيى السنوار يومي 6 و7 أكتوبر من العام الماضي.
وزعم هاجاري أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قريبة من السنوار في عدد من المرات، مؤكدا أنه لم يكن هناك أسرى مع السنوار وقت استشهاده.
وأوضح هاجاري أن تحركات السنوار كانت بين مدينتي رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة.
قادة حماس الفاسدين، مهما كانت هويتهم، لا يبالون بالثمن الذي يدفعه سكان غزة وبالخراب الذي جلبوه على رؤوسهم، فهم ينشغلون ببقائهم الشخصي فقط.
وكما يتبيّن بوضوح فطيلة المشوار لم يهتم السنوار إلا بنفسه وببقائه الشخصي. وتعدّ المبالغ المالية الضخمة التي احتفظ بها في كل مكان مكث فيه خير… pic.twitter.com/BbXLUJnJcO
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 19, 2024
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