شولتس يبدأ لقاءه مع أردوغان في إسطنبول

إسطنبول- (د ب أ)

التقى المستشار الألماني أولاف شولتس بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول.

وبحسب ما أفاد به التلفزيون الرسمي التركي (تي آر تي)، اجتمع الزعيمان في مكتب أردوغان في حي بشكتاش لإجراء مشاورات.

وبدورها، أفادت إدارة الاتصالات التركية بأن من بين القضايا التي ستُناقش خلال اللقاء الهجرة والحرب في الشرق الأوسط.

وقد تشكل الزيارة نقطة تحول، حيث تسعى برلين إلى الحصول على دعم أنقرة، وخاصة فيما يتعلق بقضية ترحيل بعض المهاجرين غير الشرعيين حيث قالت الحكومة الألمانية مؤخرا إن تركيا وافقت على تسهيل عمليات الترحيل.

و تأمل تركيا في إحراز تقدم بشأن سعيها لشراء مقاتلات "يوروفايتر".

ويشكل المواطنون الأتراك ثالث أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في ألمانيا، بعد السوريين والأفغان. وفي النصف الأول من عام 2024 تم ترحيل 441 شخصا من أصل تركي من ألمانيا إلى تركيا، وفقا للبيانات الرسمية الألمانية.

وحتى نهاية سبتمبر الماضي طُلب من أكثر من 15 ألف مواطن تركي مغادرة البلاد.

وقد تكون الحروب الجارية في أوكرانيا وغزة على جدول أعمال المحادثات أيضا.

وتتمتع حكومة أردوغان بعلاقات وثيقة مع حركة حماس الفلسطينية، وتصف إسرائيل بأنها "دولة إرهابية"، وتنتقد الحكومة الألمانية لتزويدها إسرائيل بالأسلحة، من بين أمور أخرى.

وخلال السنوات الأخيرة، وافقت الحكومة الألمانية فقط على صادرات محدودة من الأسلحة إلى تركيا.

وقالت مصادر تركية لوكالة الأنباء الألمانية مؤخرا إنها تتوقع إشارات إيجابية من برلين بشأن طلب تركيا شراء 40 طائرة من طراز "يوروفايتر". وألمانيا هي منتج مشارك للطائرات.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا شريك تجاري رئيسي لتركيا، وتحتاج أنقرة حاليا إلى استثمارات وسط الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

كما دعا أردوغان إلى استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتحرير التأشيرات للمواطنين الأتراك.