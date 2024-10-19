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BBC

مسؤول إسرائيلي: إيران حاولت اغتيال نتنياهو داخل منزله

12:40 م السبت 19 أكتوبر 2024

نتنياهو

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وكالات

نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤول في الحكومة الإسرائيلية، إن إيران حاولت اغتيال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

,نقلت وسائل إعلام عبرية، مشاهد قالت فيها أنها للحظة عبرة الطائرة المسيرة التابعة لحزب الله التي استهدفت منزل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيساريا، من أعلى طائرة هليكوبتر تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

ولأول مرة منذ بداية الحرب على غزة ولبنان، استهدف حزب الله اللبناني بطائرة مسيرة منزل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيساريا المطل على البحر المتوسط، لكن دون وقوع إصابات جراء الهجوم، حسبما أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، أكد متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، استهداف المنزل الخاص لبنيامين نتنياهو في قيساريا بمسيرة، لكنه نفى وقوع إصابات جراء الهجوم.

وأفاد المتحدث، بأن نتنياهو لم يكن في منزل العائلة المطل على البحر المتوسط وقت وقوع الهجوم.

وقالت القناة 12 عن مصدر في مكتب نتنياهو، إن رئيس الوزراء وزوجته لم يكونا في منزلهما بقيساريا وقت انفجار المسيرة.

نتنياهو إسرائيل الطائرة المسيرة
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