أضرار بالممتلكات جراء صواريخ أطلقت من لبنان على شمال إسرائيل

تل أبيب- (د ب أ)

أفاد موقع (والا) الإخباري الإسرائيلي اليوم السبت بوقوع أضرار بالمملتكات جراء صواريخ أطلقت من لبنان على حيفا وخليجها بشمال إسرائيل.

وذكر الموقع أنه في أعقاب إطلاق الإنذارات في حيفا والكريوت، تم الكشف عن سقوط صاروخ في كريات آتا أدى إلى إلحاق أضرار بالممتلكات ومركبة كانت متوقفة بالقرب من مبنى سكني.

وذكرت قناة 13 الإسرائيلية أن هناك إصابة مباشرة في مبنى في كريات آتا، مما أدى إلى إصابة شخص بجروح.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق حوالي 55 صاروخاً من لبنان خلال الساعة الماضية.





