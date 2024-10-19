إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي

وكالات

أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي.



والجليل منطقة جغرافية تقع في أقصى شمال فلسطين المحتلة، وتتمتع بأهمية جيوسياسية وأمنية، باعتبارها منطقة حدودية واقعة على خط اشتباك دائم لقوات الاحتلال مع حركات المقاومة الفلسطينية وحزب الله اللبناني. ولها أهمية تاريخية ودينية، إذ تضم مدينة الناصرة، التي تقول بعض الروايات إنها مسقط رأس السيدة مريم، والموطن الذي نشأ فيه المسيح عليه السلام وترعرع وبَشر بالمسيحية.





