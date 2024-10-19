عراقجي: سنحاسب أي أحد يعرف كيف ومتى ستهاجم إسرائيل إيران

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في إشارة إلى الولايات المتحدة، إن أي أحد يعرف "كيف ومتى ستهاجم إسرائيل إيران" سيُحاسب.

وكانت إيران أطلقت في الأول من الشهر الجاري نحو 200 صاروخ باليستي باتجاه إسرائيل، وقالت إن ذلك يأتي انتقاما لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران في عملية نُسبت إلى إسرائيل، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله مع الجنرال في الحرس الثوري عباس نيلفروشان في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت يوم 27 سبتمبر الماضي.

ومنذ ذلك الوقت تتوعد إسرائيل بمهاجمة إيران، لكنها لم تقدم على ذلك حتى الآن.