اليونيفيل: مواقعنا تعرضت لـ5 استهدافات من قبل إسرائيل بشكل متعمد

وكالات

أكد المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان "اليونيفيل"، أنه تم استهداف القوات العاملة في جنوب لبنان عدة مرات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن 5 من هذه الاستهدافات تمت بشكل "متعمد".

وقال المتحدث باسم اليونيفيل: "مواقعنا استهدفت مرارًا في لبنان مما عرض قوات حفظ السلام للخطر‬"، موضحًا أن الدمار والخراب الذي لحق بالعديد من القرى في لبنان على طول الخط الأزرق وما بعده "صادم".

وشدد المتحدث باسم اليونيفيل على ضرورة بقاء القوات في لبنان، مؤكدًا أن "معنويات قوات حفظ السلام لا تزال مرتفعة للغاية"، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" البريطانية.

وعندما سُئل عن إمكانية اللجوء للدفاع عن النفس ضد إسرائيل، قال المتحدث باسم اليونيفيل: "يمكن اللجوء إليه ولكن من المهم تهدئة التوتر".

وأكد المتحدث باسم اليونيفيل العثور على استخدام محتمل لمادة الفسفور الأبيض قرب إحدى القواعد، قائلًا: "عثرنا على أثر لاستخدام محتمل للفسفور الأبيض قبل عدة أشهر بالقرب من إحدى قواعدنا".

وأضاف: "طائرة مسيرة سقطت قبالة سواحل لبنان جاءت من الجنوب ودارت حول سفينتنا و اقتربت لمسافة أمتار قليلة".