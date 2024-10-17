استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي لمنزل بغزة

رام الله – (أ ش أ)

أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم الخميس، استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين الليلة، إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزل لعائلة "الحلو" بشارع الصناعة جنوب غرب مدينة غزة.

وأفادت المصادر - في تصريح اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن طيران الاحتلال قصف منزلا لعائلة صالح مقابل بركة أبو راشد من الجهة الغربية في مخيم جباليا شمال غزة، بالإضافة لقصف مدفعية الاحتلال شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,409 مواطنين، وإصابة 99,153 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

وفي سياق متصل، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على أربعة شبان من مدينة نابلس، بعد اعتقالهم من منازل ذويهم والإفراج عنهم لاحقا.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن الاحتلال اعتدى على الشبان الأربعة بالضرب المبرح، عقب اعتقالهم من منازل ذويهم واحتجازهم عند حاجز عورتا، مضيفة أنه تم نقل الشبان المعتدى عليهم، إلى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج.