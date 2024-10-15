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BBC

مسؤول عسكري: منظومة ثاد ستَجهز بإسرائيل هذا الأسبوع

09:48 م الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

منظومة ثاد للدفاع الصاروخي

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وكالات

قال مسؤول عسكري أمريكي، إن منظومة ثاد للدفاع الصاروخي ستكون جاهزة للعمل في إسرائيل هذا الأسبوع.

وأضاف المسؤول، أن منظومة ثاد الدفاعية التي ننشرها في إسرائيل استقدمناها من خارج المنطقة.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يعقد اليوم مشاورات أمنية استعدادا للهجوم على إيران.

وقالت هيئة البث، إن المستوى السياسي في إسرائيل حدد الأهداف التي سيهاجمها في إيران.

ونقلت الصحيفة العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله، إن "الأهداف واضحة والأمر الآن مسألة وقت".

منظومة ثاد للدفاع الصاروخي منظومة ثاد ستَجهز بإسرائيل الهجوم على إيران
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