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BBC

مسؤولون: أمريكا حصلت على ضمانات بعدم استهداف إسرائيل مواقع نووية أو نفطية إيرانية

07:51 م الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

مفاعل بوشهر في جنوب ايران

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وكالات

نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تعتقد أنها حصلت على ضمانات بعدم استهداف إسرائيل مواقع إيران النووية أو النفطية، مشيرة إلى أن هذه الضمانات ليست مؤكدة بشكل قاطع وأن الظروف قد تتغير.

وأضافت المصادر أن سجل إسرائيل في الوفاء بالضمانات في الماضي كان مختلطا وغالبا ما يعكس سياستها الداخلية.

كان حزب الله، قال إنه استهدف بصاروخ موجه دبابة ميركافا أثناء محاولة تقدمها إلى محيط بلدة راميا، معلنا إيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بسماع دوي انفجارات جراء اعتراض قذائف صاروخية في منطقة الجليل الأدنى.

وذكرت وسائل الإعلام، أن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل، بينما نفذت إسرائيل غارات على بلدات عدة في قضاء النبطية جنوبي لبنان.

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