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BBC

بسبب قلادة العلم الفلسطيني.. مسؤولة كبيرة بشركة أمازون تثير غضب إسرائيل (فيديو)

01:23 م الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

شركة أمازون

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(وكالات)

أثارت إحدى كبار المسؤولين في شركة "أمازون" جدلًا كبيرًا في إسرائيل عقب ظهورها في فيديو وهي ترتدي قلادة عليها العلم الفلسطيني.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الدكتورة روبا بورنو، النائب الأول لرئيس شركة أمازون ويب سيرفيسز، ظهرت في مقطع ترويجي لمؤتمر الشركة القادم وهي ترتدي قلادة تعرض خريطة "إسرائيل"، ولكن بالعلم الفلسطيني بدلًا من نجمة داوود.

وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "جروزاليم بوست" العبرية، فإن القلادة التي ارتدتها بورنو تم تفسيرها على أنها خريطة "فلسطين من النهر إلى البحر"، وهو ما أثار غضبًا واسعًا في إسرائيل، حيث اعتُبر ذلك رسالة سياسية معادية للدولة العبرية.

وتعتبر العبارة، وفقاً للصحيفة، دعوة لإنهاء إسرائيل بشكلها الحالي، وهو ما أثار حفيظة الكثيرين في الأوساط السياسية الإسرائيلية.

من جهتها أصدرت شركة أمازون بيانًا ردًا على الانتقادات، أوضحت فيه أن الشركة تتعاطف مع جميع المتأثرين بالحرب الدائرة في الشرق الأوسط، وأكدت أن الفيديو الذي ظهرت فيه بورنو لم يكن يحمل أي دلالات سياسية مقصودة، مشيرة إلى أنها قامت بإزالته وستعيد نشر نسخة معدلة قريبًا.

وعند البحث عن حساب روبا بورنو الشخصي على منصة "تويتر" والتي نشر عليها الفيديو، يتضح أن الحساب قد أغلق.

شركة أمازون إسرائيل روبا بورنو ويب سيرفيسز العلم الفلسطيني نجمة داوود
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