بسبب قلادة العلم الفلسطيني.. مسؤولة كبيرة بشركة أمازون تثير غضب إسرائيل (فيديو)

(وكالات)

أثارت إحدى كبار المسؤولين في شركة "أمازون" جدلًا كبيرًا في إسرائيل عقب ظهورها في فيديو وهي ترتدي قلادة عليها العلم الفلسطيني.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الدكتورة روبا بورنو، النائب الأول لرئيس شركة أمازون ويب سيرفيسز، ظهرت في مقطع ترويجي لمؤتمر الشركة القادم وهي ترتدي قلادة تعرض خريطة "إسرائيل"، ولكن بالعلم الفلسطيني بدلًا من نجمة داوود.

وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "جروزاليم بوست" العبرية، فإن القلادة التي ارتدتها بورنو تم تفسيرها على أنها خريطة "فلسطين من النهر إلى البحر"، وهو ما أثار غضبًا واسعًا في إسرائيل، حيث اعتُبر ذلك رسالة سياسية معادية للدولة العبرية.

Wow. Amazon sure was quick to remove an official company video of its senior VP Ruba Borno — wearing a "From the river to the sea" necklace.👇



But more than a year later and Amazon still hasn't acknowledged its employee — Sasha Trufanov — was taken hostage and remains captive. pic.twitter.com/kFhisqLqsN