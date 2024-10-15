بسبب قلادة العلم الفلسطيني.. مسؤولة كبيرة بشركة أمازون تثير غضب إسرائيل (فيديو)

(وكالات)

أثارت إحدى كبار المسؤولين في شركة "أمازون" جدلًا كبيرًا في إسرائيل عقب ظهورها في فيديو وهي ترتدي قلادة عليها العلم الفلسطيني.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الدكتورة روبا بورنو، النائب الأول لرئيس شركة أمازون ويب سيرفيسز، ظهرت في مقطع ترويجي لمؤتمر الشركة القادم وهي ترتدي قلادة تعرض خريطة "إسرائيل"، ولكن بالعلم الفلسطيني بدلًا من نجمة داوود.

وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "جروزاليم بوست" العبرية، فإن القلادة التي ارتدتها بورنو تم تفسيرها على أنها خريطة "فلسطين من النهر إلى البحر"، وهو ما أثار غضبًا واسعًا في إسرائيل، حيث اعتُبر ذلك رسالة سياسية معادية للدولة العبرية.

Wow. Amazon sure was quick to remove an official company video of its senior VP Ruba Borno — wearing a "From the river to the sea" necklace.👇



But more than a year later and Amazon still hasn't acknowledged its employee — Sasha Trufanov — was taken hostage and remains captive. pic.twitter.com/kFhisqLqsN — dahlia kurtz ✡︎ דליה קורץ (@DahliaKurtz) October 14, 2024

وتعتبر العبارة، وفقاً للصحيفة، دعوة لإنهاء إسرائيل بشكلها الحالي، وهو ما أثار حفيظة الكثيرين في الأوساط السياسية الإسرائيلية.

من جهتها أصدرت شركة أمازون بيانًا ردًا على الانتقادات، أوضحت فيه أن الشركة تتعاطف مع جميع المتأثرين بالحرب الدائرة في الشرق الأوسط، وأكدت أن الفيديو الذي ظهرت فيه بورنو لم يكن يحمل أي دلالات سياسية مقصودة، مشيرة إلى أنها قامت بإزالته وستعيد نشر نسخة معدلة قريبًا.

وعند البحث عن حساب روبا بورنو الشخصي على منصة "تويتر" والتي نشر عليها الفيديو، يتضح أن الحساب قد أغلق.