عبد العاطي ونظيرته الألمانية يبحثان هاتفيا التصعيد الإسرائيلي الخطير في المنطقة

وكالات

أجرى وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطى، اتصالاً هاتفياً مع أنالينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا، اليوم الثلاثاء؛ للتشاور حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في ظل التصعيد المتسارع والخطير الذي تشهده المنطقة.

وصرح المتحدث باسم الخارجية تميم خلاف، بأن عبد العاطى تناول الأوضاع المتردية في قطاع غزة بعد مرور أكثر من عام على الحرب الإسرائيلية الغاشمة على القطاع، حيث شدد على أولوية الإسراع فى وقف إطلاق النار والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق من الجانب الإسرائيلى.

وأدان عبد العاطى فى هذا السياق إعلان إسرائيل مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمدينة القدس، وتحويل موقعها إلى بؤرة استيطانية جديدة، وحذر من محاولات إسرائيل المتكررة لوقف أنشطة الوكالة الداعمة للاجئين الفلسطينيين والحملة الممنهجة التي تشنها ضد الوكالة لتشويه سمعتها وإضعافها.

كما شدد عبد العاطي على ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان والعمل على تهدئة الأوضاع فى الإقليم لمنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة، وأكد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 من كل الأطراف ودون انتقائية ودعم المؤسسات اللبنانية بما فيها الجيش اللبناني.

وأكد عبد العاطي على أهمية تهيئة الظروف لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان، معربا عن رفض مصر الكامل للتجاوزات الإسرائيلية ضد قوة "اليونيفيل" الأممية بجنوب لبنان، وأهمية تكثيف إمداد لبنان بالمساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة بعد نزوح أكثر من مليون لبناني.