نائب بولندي: إسرائيل دولة إرهابية ونحن نتعرض للابتزاز

(وكالات)

خلال جلسة للبرلمان الأوروبي، وجه النائب البولندي جريزجورز براون، كلمة للنواب تحدث فيها عن المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، قائلًا إن أوروبا لا تستطيع إدانة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف النائب البولندي، أنه يتفهم أن البرلمان الأوروبي على استعداد لمنح اليهود ترخيص لقتل أي شخص ورخصة لقصف أي دولة يريدونها ورخصة لترشيح أي شخص ليكون عدوا لهم باسم "معاداة السامية".

وتابع النائب، أنهم يتعرضون للابتزاز من خلال "قصة الهولوكوست المخيفة التي تتكرر مرارًا وتكرارًا".

وأنهى النائب كلمته بالقول "إسرائيل دولة إرهابية" ليرد رئيس المجلس "من فضلك انتهى الوقت".