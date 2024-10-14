اليونيفيل ترد على نتنياهو: لن نغادر لبنان

(وكالات)

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات "اليونيفيل"، أندريا تيننتي، ردًا على دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لسحب القوات الأممية من جنوب لبنان، بالتأكيد على أن قوات "اليونيفيل" لن تغادر المنطقة.

وفي حديثه لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية، عبّر تيننتي عن قلقه الشديد حيال الأوضاع الأمنية التي تواجهها قوات الأمم المتحدة في لبنان خلال الأيام الأخيرة، خاصة بعد تعرض مواقعها لهجمات متكررة من القوات الإسرائيلية على مدار ثلاثة أيام.

وأكد أن البعثة الأممية مستمرة في مهمتها بناءً على تفويض من مجلس الأمن الدولي، وليس استجابةً لرغبات أي دولة عضو.

وشدد تيننتي على أهمية وجود قوات الأمم المتحدة في مواقعها جنوب لبنان، مشيرا إلى أن "العلم الأممي يجب أن يظل مرفرفاً في المنطقة".

ووصف تيننتي الوضع بالصعب للغاية، واعتبر الهجمات الإسرائيلية انتهاكاً ليس فقط للقرار 1701، ولكن أيضا للقانون الدولي الإنساني الذي يلزم الأطراف باحترام قوات حفظ السلام وضمان سلامتها وأمنها.

وبخصوص العمليات الجارية، أوضح أن "اليونيفيل" تواصل تنفيذ مهامها، رغم أن حركة قواتها أصبحت محدودة نتيجة الوضع الأمني المتدهور.

أشار إلى استمرار المراقبة ورفع التقارير إلى مجلس الأمن، ومحاولات مساعدة المدنيين في الجنوب العالقين في قراهم، مؤكدًا أن تلك الجهود تصطدم بتحديات كبيرة بسبب عدم استقرار الأوضاع.

وجدد تيننتي الدعوة إلى ضرورة العودة لتطبيق القرار 1701، مشيرًا إلى أن هذا القرار "أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى"، لكن تنفيذه يتطلب التزام جميع الأطراف.

