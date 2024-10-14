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الأونروا: قوات الاحتلال قامت باستهداف ساحة مستشفى ومدرسة للنازحين في قطاع غزة

11:47 ص الإثنين 14 أكتوبر 2024

الجيش الاسرائيلي

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(وكالات)

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، اليوم الاثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف ساحة مستشفى في قطاع غزة.

وأفادت الأونروا، أن الغارة الإسرائيلية تسببت في إحراق خياما للنازحين بينما كانوا نيام، واصفة الوضع بأن سكان القطاع عاشوا ليلة من الرعب.

وصرحت الأونروا، أن قوات الاحتلال أيضا قامت باستهداف مدرسة تابعة لها في مخيم النصيرات بقطاع غزة.

وأضافت الأونروا، أن المدرسة المستهدفة كان من المقرر استخدامها كموقع للتطعيم ضد شلل الأطفال.

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