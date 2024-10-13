البث العبرية: تعليمات للجيش بوقف الغارات على بيروت

وكالات

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن المستوى السياسي أصدر تعليمات للجيش بوقف الغارات على بيروت عقب اتصال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن.

كانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، قالت نقلاً عن مصدر، أن حزب الله تمكن من خداع منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية من خلال إطلاق رشقة من الصواريخ للتغطية على الطائرات المسيرة التي استهدفت قاعدة تدريب في بنيامينا جنوبي حيفا.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن الطائرات المسيرة أُطلقت نحو حيفا بينما كان هناك وابل من الصواريخ يُطلق باتجاه الجليل.

وأضافت وسائل إعلام محلية، أن خبراء عسكريين في جيش الاحتلال يعتبرون أن هذه الطائرات المسيرة، التي بدأ حزب الله استخدامها منذ اليوم، ليست معروفة لديهم من قبل، وفقًا لما ورد في نبأ عاجل بثته "القاهرة الإخبارية".