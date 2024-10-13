إعلان

BBC

البث العبرية: تعليمات للجيش بوقف الغارات على بيروت

09:29 م الأحد 13 أكتوبر 2024

غارة إسرائيلية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

وكالات
كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن المستوى السياسي أصدر تعليمات للجيش بوقف الغارات على بيروت عقب اتصال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن.
كانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، قالت نقلاً عن مصدر، أن حزب الله تمكن من خداع منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية من خلال إطلاق رشقة من الصواريخ للتغطية على الطائرات المسيرة التي استهدفت قاعدة تدريب في بنيامينا جنوبي حيفا.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن الطائرات المسيرة أُطلقت نحو حيفا بينما كان هناك وابل من الصواريخ يُطلق باتجاه الجليل.
وأضافت وسائل إعلام محلية، أن خبراء عسكريين في جيش الاحتلال يعتبرون أن هذه الطائرات المسيرة، التي بدأ حزب الله استخدامها منذ اليوم، ليست معروفة لديهم من قبل، وفقًا لما ورد في نبأ عاجل بثته "القاهرة الإخبارية".

غارة إسرائيلية بيروت الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مسيرات لم تُعرف من قبل.. حزب الله ينجح في خداع منظومة الدفاع الجوي للاحتلال

إعلان

إعلان

اخترقت عمق إسرائيل.. هجوم غير مسبوق لطائرة مسيرة لبنانية قرب بلدة بنيامينا
حادث قطار المنيا: سقوط عربات في الترعة وبطولات الأهالي (تغطية خاصة)
بالصور.. لحظة انتشال أول حالة وفاة في حادث قطار المنيا