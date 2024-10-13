الكرملين: بوتين لا يزال منفتحا على إجراء محادثات مع شولتس

موسكو - (د ب أ)

أفاد الكرملين، اليوم الأحد، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يزال منفتحا على إجراء محادثة مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله:" أعلنا مرارًا أننا ما زلنا منفتحين على الاتصالات" مشيرا إلى أن الجانب الألماني لم يقدم حتى الآن أي اقتراح بخصوص إجراء اتصال هاتفي بين الجانبين.

تأتي تصريحات بيسكوف ردا على تصريحات أدلت بها وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أول أمس الجمعة، وقالت فيها إن بوتين لم يعد حتى مستعدًا لإجراء مكالمة هاتفية مع المستشار.

وكان شولتس أكد في الآونة الأخيرة أن هناك حاجة لاستكشاف الفرص المتاحة لتحقيق السلام. كما وردت تقارير حول مكالمة هاتفية محتملة مع بوتين. وكان بيسكوف علق في الثاني من الشهر الجاري على هذه التقارير قائلا إن بوتين منفتح على الحوار، على الرغم من أن العلاقات بين موسكو وبرلين أصبحت – وليس هذا بمبادرة من روسيا – في الواقع عند مستوى الصفر. وأضاف أيضًا أنه "لا توجد مواضيع مشتركة على السطح".

كانت آخر مرة تم فيها اتصال هاتفي بين شولتس وبوتين في كانون الأول/ديسمبر 2022 حيث طالب المستشار الألماني فيها بالتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع مع أوكرانيا وسحب القوات الروسية من الجمهورية السوفيتية السابقة.

وكان شولتس صرح في يونيو الماضي بأنه لا يستبعد إجراء محادثات مع بوتين في المستقبل لكنه رهن إجراء هذه المحادثات بوجود شيء ملموس يمكن بحثه.