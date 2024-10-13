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وصول أول طائرة مساعدات إنسانية من السعودية إلى لبنان

01:41 م الأحد 13 أكتوبر 2024

طائرة مساعدات إنسانية من السعودية إلى لبنان

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الرياض - (أ ش أ)

وصلت اليوم الأحد، أول طائرة مساعدات مساعدات سعودية إلى بيروت ضمن الجسر الجوي الإغاثي الذي أقامه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى الشعب اللبناني الشقيق لمساندته في مواجهة هذه الظروف الحرجة.

وكانت الطائرة قد غادرت، مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وهي تمثل أولى طلائع الجسر الجوي، وعلى متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية، متجهة إلى مطار بيروت الدولي.

وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في تصريح، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، أن هذه المبادرة الكريمة تعكس الحس الإنساني النبيل الذي تتسم به المملكة حكومة وشعبًا، وتأتي استمرارًا لمسيرة الخير والعطاء، وتجدد وقوف المملكة الدائم مع الشعوب والدول المحتاجة حول العالم لمواجهة الظروف والمحن التي تمر بها.

هذا المحتوى من

Asha
طائرة مساعدات إنسانية السعودية لبنان
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