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BBC

الاحتلال يعلن مناطق بالجليل الأعلى والغربي "مناطق عسكرية مغلقة"

08:42 م السبت 12 أكتوبر 2024

أفيخاي أدرعي

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وكالات

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مناطق عدة في الجليل الأعلى والغربي مناطق عسكرية مغلقة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق زرعيت وشومرا وشتولا ونطوعة وأيفن مناحيم منطقة عسكرية مغلقة يمنع دخولها قطعيا.

وقبل أيام، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، مناطق المنارة ويفتاح والمالكية جنوبي لبنان، مناطق عسكرية مغلقة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي، في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، إنه بناء على تقييم الأوضاع قرر جيش الاحتلال إعلان مناطق المنارة ويفتاح والمالكية جنوبي لبنان، مناطق عسكرية مغلقة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي الجليل الأعلى أفيخاي أدرعي لبنان
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