عائلات الأسرى: نتنياهو المجرم تخلى عن أبنائنا لأجل مصالحه

وكالات

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة، اليوم السبت، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين "نتنياهو المجرم تخلى عن أبنائنا لأجل مصالحه"، مؤكدين أن العمليات العسكرية لن تعيد أبناءهم من غزة ويجب سرعة التوصل لصفقة تبادل.

وأكدت عائلات الأسرى أن إنقاذ أبنائهم من جحيم غزة هو أكثر الأمور إلحاحا في الوقت الحالي، مطالبين نتنياهو بشكل واضح بقبول الشروط التي وافقت عليها حماس من قبل للإفراج عن أبنائهم.

وفي سياق متصل، أفادت القناة 12 العبرية، بأن الشرطة ألقت القبض على 5 مشاغبين أحرقوا إطارات وقطعوا طريق أيالون وتم فتح الطريق أمام حركة المرور.