القسام: قتلنا وأصبنا 15 جنديًا إسرائيليًا في تفجير بشمال غزة

وكالات

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم السبت إيقاع قوة إسرائيلية قوامها 15 فردا بين قتيل وجريح بعد تفجير عبوة شديدة الانفجار غرب جباليا في شمال قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، في منشور أورده المركز الفلسطيني للإعلام على منصة إكس اليوم: "تمكن مجاهدونا من تفجير عبوة شديدة الانفجار في قوة صهيونية راجلة قوامها 15 جندياً خلال محاولتها اقتحام أحد المنازل وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح قرب مفترق الاتصالات غرب معسكر جباليا شمال القطاع".

وأشارت إلى استهداف ناقلة جند بقذيفة الياسين 105 قرب محطة الخزندار شمال غربي مدينة غزة.