الأردن: إسرائيل لن توقف جرائمها ما لم يُحاسب نتنياهو ووزرائه

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن "إسرائيل لن توقف جرائم الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان ما لم يحاسب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزرائه المتطرفين".

ودعا الصفدي في تغريدة على موقع "إكس"، مجلس الأمن الدولي برفع الحصانة عن إسرائيل، وحظر جميع مبيعات الأسلحة إليها.

وأشار وزير الخارجية الأردني، أنه "لولا الإفلات من العقاب الذي يواصل المجتمع الدولي تزويد الاحتلال به، والأسلحة التي لا تزال العديد من الدول ترسلها إليهم. بعد عام من الحرب، يستمر الاحتلال في ارتكاب المجازر والتطهير العرقي في غزة، ومع نزوح الآلاف وقتلهم وجرحهم في الضفة الغربية ولبنان، بما في ذلك الصحافيون والعاملون في المجال الإنساني والجنود اللبنانيون وأعضاء قوات حفظ السلام (اليونيفيل)".

Israel will not stop its war crimes in Gaza, the West Bank & Lebanon unless Netanyahu and his radical extremist ministers are held accountable. They would not have been able to launch all these aggressions, including against UNFIL units, had it not been for the impunity with…