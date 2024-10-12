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الأردن: إسرائيل لن توقف جرائمها ما لم يُحاسب نتنياهو ووزرائه

01:54 م السبت 12 أكتوبر 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن "إسرائيل لن توقف جرائم الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان ما لم يحاسب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزرائه المتطرفين".

ودعا الصفدي في تغريدة على موقع "إكس"، مجلس الأمن الدولي برفع الحصانة عن إسرائيل، وحظر جميع مبيعات الأسلحة إليها.

وأشار وزير الخارجية الأردني، أنه "لولا الإفلات من العقاب الذي يواصل المجتمع الدولي تزويد الاحتلال به، والأسلحة التي لا تزال العديد من الدول ترسلها إليهم. بعد عام من الحرب، يستمر الاحتلال في ارتكاب المجازر والتطهير العرقي في غزة، ومع نزوح الآلاف وقتلهم وجرحهم في الضفة الغربية ولبنان، بما في ذلك الصحافيون والعاملون في المجال الإنساني والجنود اللبنانيون وأعضاء قوات حفظ السلام (اليونيفيل)".

وأكد في التدوينة ذاتها أنه "لا يوجد لدى مجلس الأمن أي حجة لعدم الوفاء بواجباته. عليه أن يرفع الحصانة عن إسرائيل، ويحظر جميع مبيعات الأسلحة لها، كما يجب على البلدان التي تريد حقًا إنهاء التصعيد الإقليمي الخطير وتسعى إلى السلام والأمن في الشرق الأوسط أن تتوقف فورًا عن تزويد إسرائيل بالأسلحة التي تستخدمها في عدوانها".

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إسرائيل قطاع غزة الضفة الغربية بنيامين نتنياهو الأردن مجلس الأمن الدولي
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