بيربوك تدعو إلى مزيد من الدعم لكييف في مواجهة روسيا

برلين- (د ب أ)

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الجمعة إنها تدعم تزويد كييف بالمزيد من إمدادات الدفاع الجوي في حربها ضد روسيا، فيما وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى برلين .

وجاءت زيارة الرئيس الأوكراني في إطار جولة في أوروبا، بعد إلغاء قمة دولية مهمة في قاعدة جوية أمريكية في ألمانيا، بسبب قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن عدم السفر للتعامل مع إعصار ميلتون.

وقالت بيربوك في اجتماع مع نظيرها السلوفاكي يواري بلانر في العاصمة الألمانية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتعمد استهداف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، بهدف جعل المدنيين يواجهون شتاء قارسا آخر دون كهرباء.

وذكرت وزيرة الخارجية الألمانية أنه تم تدمير ثلثي منشآت الطاقة الأوكرانية أثناء الصراع المستمر منذ ما يربو على سنتين ونصف السنة.

وأشارت بيربوك إلى أنه من المهم أن يتم تزويد أوكرانيا بإمدادات دفاع جوي.

ودفعت بأن أوكرانيا "مستعدة لسلام عادل"، لكن حلفاءها لا يمكنهم ترك كييف "تحت رحمة حرب العدوان الروسية".