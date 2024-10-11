انطلاق الجولة الثانية من تطعيمات شلل الأطفال في غزة الاثنين المقبل

جنيف- (د ب أ)

من المقرر أن تنطلق الجولة الثانية من التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة يوم الاثنين المقبل، حسبما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) يوم الخميس.

ويهدف البرنامج إلى تقديم الجرعة الثانية الضرورية لـ 590 ألف طفل دون سن العاشرة، وفقا لما ذكرته المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل في منشور على منصة التواصل الإجتماعي "إكس". وسيتلقى الأطفال أيضا مكملات فيتامين (أ) لتعزيز مناعتهم.

وقالت راسل: "تم الاتفاق على توقفات إنسانية محددة في القتال بحسب المنطقة. ومن الضروري أن تحترم جميع الأطراف هذه التوقفات". وأضافت:"أنه بدونها، من المستحيل تطعيم الأطفال".

وبدأت الجولة الأولى من تطعيمات شلل الأطفال في غزة في أوائل سبتمبر الماضي واستمرت حوالي أسبوع.

وتقيدت القوات الإسرائيلية بتوقفات مؤقتة ومحلية لتمكين المتطوعين من تطعيم الأطفال في مراكز التطعيم وفي منازلهم.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، يجب تطعيم أكثر من 90% من الأطفال لمنع انتشار المرض.

ويجب أن تعطى الجرعة الثانية من لقاح شلل الأطفال بعد أربعة أسابيع من الجرعة الأولى.

ويجري تنفيذ حملة التطعيم الجماعي من قبل السلطات الصحية المحلية، واليونيسف، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

يشار إلى أن غزة كانت خالية من مرض شلل الأطفال لمدة 25 عاما، لكن بسبب النزوح الجماعي والظروف الصحية غير الملائمة التي عاش فيها الناس على مدى أشهر، عاد الفيروس الذي يمكن أن يسبب شلل الأطفال إلى الظهور في عينات المياه. وفي أغسطس الماضي، أبلغ المسؤولون الصحيون في غزة عن أول حالة شلل أطفال، وكانت لطفل مصاب بالفيروس.

ومنذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة قبل أكثر من عام، تم تهجير مئات الآلاف من الناس في المنطقة بشكل متكرر.