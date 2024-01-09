المقاومة تستهدف قوة إسرائيلية وأوقعتهم بين قتيل وجريح بخان يونس

مصراوي

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس، أن مجاهديها تمكنوا من تدمير دبابة ميركافاة بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران فيها جنوب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما استهدفت القسام قوة إسرائيلية راجلة بعبوة مضادة للأفراد "رعدية" وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة بني سهيلا شرق خانيونس.

وفيما سبق أعلن الاحتلال الإسرائيلي مقتل 5 جنود بتفجير عبوة ناسفة وسط قطاع غزة، وسمح بنشر أسماءهم وهي كالآتي:-

مقاتل وحدة يهلوم الرائد (احتياط) عميت موشيه شاحار (25 عامًا) من رمات يوشانان.

النقيب (احتياط) دينيس كروهاملوف وكيسلر (32) من بئر السبع.

النقيب (احتياط) رون أفريمي (26) من هود هشارون.

الرقيب أول (احتياط) روي أبراهام ميمون (24) من العفولة.

الرائد (احتياط. ) عكيفا ياسينسكي (35 عاما) من رمات غان، جندي في كتيبة الهندسة 8173.

وفي وقت سابق سمح الاحتلال بنشر اسم جندي إسرائيلي آخر قتل في الحادثة – الرقيب غابرييل بلوم، 27 عاما من بيت شيمش.

بينما قالت هيئة البث الإسرائيلية، أن 6 جنود آخرين قتلوا أمس قضوا بانفجار شاحنة كانت تحوي مواد متفجرة معدة لتدمير أنفاق في غزة.