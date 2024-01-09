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BBC

الاحتلال ينشر أسماء 5 جنود قتلوا في تفجير عبوة ناسفة وسط غزة

01:32 م الثلاثاء 09 يناير 2024

تفجير عبوة ناسفة وسط غزة أرشيفية

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مصراوي

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 5 جنود بتفجير عبوة ناسفة وسط قطاع غزة.

وسمح جيش الاحتلال بنشر أسماء الـ5 جنود الذين قتلوا في تفجير عبوة ناسفة وسط قطاع غزة، وهي كالآتي:-

مقاتل وحدة يهلوم الرائد (احتياط) عميت موشيه شاحار (25 عامًا) من رمات يوشانان.

النقيب (احتياط) دينيس كروهاملوف وكيسلر (32) من بئر السبع.

النقيب (احتياط) رون أفريمي (26) من هود هشارون.

الرقيب أول (احتياط) روي أبراهام ميمون (24) من العفولة.

الرائد (احتياط. ) عكيفا ياسينسكي (35 عاما) من رمات غان، جندي في كتيبة الهندسة 8173.

وفي وقت سابق سمح الاحتلال بنشر اسم جندي إسرائيلي آخر قتل في الحادثة – الرقيب غابرييل بلوم، 27 عاما من بيت شيمش.

بينما قالت هيئة البث الإسرائيلية، أن 6 جنود آخرين قتلوا أمس قضوا بانفجار شاحنة كانت تحوي مواد متفجرة معدة لتدمير أنفاق في غزة.

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