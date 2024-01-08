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التعاون الإسلامي تجدد دعوتها لتطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن قضية جامو وكشمير

12:50 م الإثنين 08 يناير 2024

منظمة التعاون الإسلامي

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الرياض - (د ب أ)

جددت منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة، اليوم الاثنين، دعوتها لتطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن قضية جامو وكشمير.

وجددت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، في بيان لها اليوم الاثنين، "دعوتها لتطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن قضية جامو وكشمير، وذلك في ذكرى مرور 75 سنة منذ قيام لجنة الأمم المتحدة للهند وباكستان باعتماد قرار بالإجماع يؤيد حق تقرير المصير للشعب الكشميري من خلال استفتاء تحت رعاية الأمم المتحدة، الذي صادف الخامس من يناير 2024"، مؤكدة "دعوتها للمجتمع الدولي احترام قرار اللجنة".

وأكدت المنظمة دعمها "لحق شعب كشمير غير القابل للتصرف في تقرير مصيره والتوصل إلى حل نهائي لنزاع جامو وكشمير وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، داعية المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ تلك القرارات".

منظمة التعاون الإسلامي الرياض مجلس الأمن قضية جامو وكشمير

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