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BBC

بعدما استهدفها حزب الله.. الاحتلال: الضرر بقاعدة ميرون الجوية يمكن إصلاحه

09:42 م الأحد 07 يناير 2024

استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية

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مصراوي
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الأحد، إن حزب الله استهدف وحدة المراقبة الشمالية في قاعدة ميرون العسكرية، موضحا أنه جار التحقيق في الحادث.
وأشارهاجاري إلى أن الضرر الذي أصاب القاعدة الجوية في ميرون يمكن إصلاحه وأنهم يستهدفون ضرب قدرات حزب الله، لافتا إلى أن الجيش استهدف نقاطا عسكرية لحزب الله وقتل سبعة من عناصره
وادّعى المتحدث باسم جيش الاحتلال الاستحواذ على ملفات كثيرة من مقرات حماس، موضحا أنهم يواصلون استخلاص المعلومات منها.
وكان حزب الله أعلن في بيان، أمس السبت، قصف قاعدة ميرون العسكرية الإسرائيلية بـ 62 صاروخا كرد أولي على مقتل القيادي في حركة حماس صالح العاروري.

قاعدة ميرون حزب الله الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة

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